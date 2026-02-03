La muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito o ‘Willington’, segundo comandante del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo, no representa una fractura estructural para esa organización criminal, pero sí supone un golpe estratégico a su capacidad de expansión militar y conducción de confrontaciones armadas en varias regiones del país, según fuentes judiciales y analistas de seguridad.

Sánchez falleció en un accidente fluvial en Tierralta (Córdoba), y su ausencia deja un vacío relevante en el diseño militar del grupo armado organizado, particularmente en zonas del Bajo Cauca antioqueño, nordeste de Antioquia, sur de Bolívar y la región Caribe.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno del Clan del Golfo señalan que la organización maneja una línea de mando distinta a la de otros grupos armados. En ese esquema, los segundos comandantes suelen operar con amplios márgenes de autonomía, especialmente en el manejo de finanzas y control territorial. “Su muerte no afecta las finanzas ni la estructura general del grupo. Lo que ocurre ahora es una etapa de reordenamiento interno, sobre todo para asegurar que los recursos que él manejaba no se pierdan en medio del desorden”, indicó una fuente de seguridad.

De acuerdo con este análisis, el relevo no será improvisado ni recaerá en un mando desconocido. Por el contrario, el Clan del Golfo buscaría un perfil con trayectoria criminal y legitimidad interna, aunque sin exposición inmediata en escenarios de negociación o mesas de diálogo, al menos hasta consolidar su poder en el territorio. ‘Gonzalito’ era un referente para los mandos medios y combatientes, lo que facilitaba la disciplina y la ejecución de planes militares.

En el interior del Estado Mayor Conjunto había diferencias sobre la conveniencia y viabilidad de un eventual proceso de negociación con el Gobierno. Mientras el máximo cabecilla, ‘Chiquito Malo’, ha mostrado mayor disposición, ‘Gonzalito’ mantenía una postura más escéptica, lo que generaba tensiones estratégicas.

Su muerte también podría impactar la forma en que el Clan del Golfo enfrenta actualmente disputas con disidencias de las Farc en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, así como con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Muere un estratega militar del Clan del Golfo”, coinciden fuentes de inteligencia.

Cadáver en Montería

De otra parte, el cadáver de ‘Gonzalito’ ya está en la sede de Medicina Legal de la ciudad de Montería. Al término de la tarde de ayer lunes fue ingresado a la sede de dicho instituto procedente de Tierralta, Córdoba, donde se produjo su deceso desde el pasado viernes 30 de enero.

La muerte de ‘Gonzalito’ se produjo desde el viernes 30 de enero cuando la embarcación en la que se transportaba por la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta se volcó.

EL HERALDO conoció que desde la 1:00 de la tarde se inició la misión de traslado del cuerpo del integrante del Clan del Golfo.