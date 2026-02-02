En la madrugada de este lunes 2 de febrero se registró un accidente de tránsito en la carrera 27, entre el barrio Villa Jaidith y las torres de apartamentos de Lorenzo Morales, en el sur de Valledupar. Como resultado un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada como Alex Albeiro Navarro Rada, de 25 años, quien era de oficio mecánico y oriundo de Santa Ana, Magdalena.

Este joven, al parecer, se encontraba departiendo y se dirigía a su vivienda a bordo de una motocicleta, marca AKT, de placa CLG-16E, en la cual chocó contra otro vehículo igual. Tras el fuerte impacto sufrió lesiones en la cabeza y extremidades superiores que lo dejaron sin vida de manera inmediata.

Asimismo las autoridades de tránsito señalaron que la otra motocicleta involucrada era conducida por Marlon Steven Abril Ortega, quien quedó gravemente herido y permanece en la Clínica Médicos de Alta Complejidad.

“Los vehículos tipo motocicletas fueron trasladado hasta el parqueadero municipal de la Secretaría de Tránsito para ser dejados a disposición de la Fiscalía General De La Nación. De igual manera, se inicia una investigación preliminar por parte de agentes de tránsito, los cuales realizan la inspección técnica y levantamiento del cuerpo sin vida, el cual fue entregado a Medicina Legal”, indicaron desde la Secretaría de Tránsito Municipal.

