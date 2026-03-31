Jaguares de Córdoba anunció oficialmente este lunes la designación de Hubert Bodhert como nuevo director técnico del equipo profesional, en una decisión con la que el club busca fortalecer su rendimiento deportivo y consolidar una identidad competitiva.

Bodhert, que estuvo dirigiendo al Alianza de Valledupar en las últimas temporadas, llega después de la salida del paraguayo Gustavo Florentín, que salió de la institución de común acuerdo con la dirigencia.

A través de un comunicado emitido desde Montería, la institución informó que Bodhert estará acompañado por Luis Montaño, quien asumirá como asistente técnico, y Rafael Rivera, que se desempeñará como preparador físico.

El nuevo cuerpo técnico trabajará además junto al equipo base de la institución, integrado por Jeffrey Reyes como preparador físico, Julio Méndez como asistente técnico, Víctor Martínez como preparador de arqueros y Mario Durán, encargado del análisis de video.

Desde el club señalaron que este grupo de trabajo asumirá el reto con el objetivo de fortalecer el rendimiento del plantel profesional, consolidar una identidad deportiva y avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas por la institución.

Jaguares también dio la bienvenida al nuevo cuerpo técnico y expresó su confianza en la experiencia y liderazgo de sus integrantes para afrontar los desafíos que vienen en la temporada.