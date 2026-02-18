La inestabilidad en los banquillos sigue marcando el arranque del campeonato. Con apenas siete fechas disputadas, la Liga ya suma cinco entrenadores cesados, una cifra que refleja la presión por resultados en el inicio del torneo.

El más reciente en dejar su cargo fue Hubert Bodhert, quien no continuará como director técnico de Alianza FC, según confirmó el club de Valledupar mediante un comunicado oficial. En la nota, la institución agradeció al estratega bolivarense y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y la dedicación durante su etapa al frente del equipo.

Bodhert se convierte así en el quinto entrenador que pierde su puesto en lo que va del campeonato. Antes habían salido Nelson Flórez de Cúcuta Deportivo, Hernán Torres de Millonarios, Alexis Márquez de Jaguares de Córdoba, y Flabio Torres de Boyacá Chicó.

El caso del conjunto vallenato se suma a una tendencia que muestra la premura en las decisiones dirigenciales en el balompié nacional.

Con el torneo aún en su fase inicial, varios clubes han optado por cambiar el rumbo desde el banquillo en busca de resultados inmediatos, evidenciando lo poco margen de maniobra que tienen los proyectos deportivos en el fútbol colombiano.

Se espera ahora que Alianza anuncie en los próximos días al reemplazo de Bodhert, mientras la Liga continúa su marcha con un panorama de alta rotación técnica.