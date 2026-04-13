El exciclista español Óscar Freire, triple campeón del mundo de ruta, ha sido condenado a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja en un juicio rápido que se celebró este lunes y acabó en acuerdo.

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Además, el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su exmujer a menos de 200 metros durante seis meses.

El exciclista reconoció los hechos y admitió la pena solicitada por la fiscalía, a la que se adhirió la acusación particular que ejerce su expareja, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Según la sentencia del magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer de Torrelavega, a la salida de misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su mujer con expresiones que “perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral”.

La sentencia del Tribunal de Instancia de Torrelavega ya es firme, al haberse dictado con el acuerdo de todas las partes.

El triple campeón del mundo fue detenido el domingo, tras ser denunciado por su expareja, de la que se está divorciando.

En febrero del año pasado, la mujer de Óscar Freire denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil, a la que dijo que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa.

El mismo día que se conoció la denuncia de la desaparición de Freire, fuentes familiares del deportista aclararon a EFE que el tres veces campeón del mundo en ruta estaba bien y localizado.