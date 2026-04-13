La Alcaldía Municipal de Sabanalarga expidió el Decreto 0041 del de abril de 2026 mediante el cual estableció la prohibición del acompañante o parrillero, tanto masculino como femenino, en motocicletas, como medida preventiva de seguridad.

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La restricción aplicará entre las 10: 00 de la noche y las 4.00 de la mañana, desde el 13 de abril hasta el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con la información difundida por la administración municipal, la medida incluye excepciones para personal de salud, fuerza pública, organismos de socorro, servicios públicos, vigilancia privada, periodistas acreditados y trabajadores que deban movilizarse en horario nocturno.

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Las personas que pertenezcan a alguno de esos grupos deberán diligenciar el formulario correspondiente para solicitar la excepción.

La Alcaldía presentó la disposición como parte de sus acciones preventivas de seguridad en el municipio.

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