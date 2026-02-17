El festejo por el 2-1 ante Llaneros en la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026 quedó en segundo plano en el campamento de Millonarios FC. Aunque el equipo celebró tres puntos valiosos, la preocupación surgió rápidamente por la situación física de uno de sus referentes ofensivos.

La atención se centró en Radamel Falcao García, quien debió abandonar el compromiso antes del cierre de la primera mitad tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna derecha. El delantero, que actuaba como titular por primera vez en el semestre, salió del terreno de juego generando inquietud entre el cuerpo técnico y la hinchada.

Asimismo, tras los estudios médicos practicados en las últimas horas, el club emitió un comunicado oficial para aclarar la situación del atacante samario.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, se lee en el comunicado.

Con este comunicado, la institución confirmó que se trata de una dolencia de carácter leve, lo que abre la puerta a una recuperación en corto plazo, siempre dependiendo de la evolución del jugador. Desde el departamento médico ya iniciaron el plan de tratamiento con el objetivo de que el ‘Tigre’ pueda reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos grupales.