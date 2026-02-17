El Carnaval 2026 baja el telón y Barranquilla cambia el compás. Los últimos acordes de la tradicional fiesta currambera se apagaron ayer, en horas de la noche, y el pulso de la ciudad vuelve a latir en rojo y blanco. Del desfile y la comparsa, al murmullo expectante de la tribuna. El estadio Romelio Martínez deja atrás la espuma, la maicena y los conciertos para vestirse de gala y recibir nuevamente al otro hijo pródigo de la ciudad, el Junior, que afronta su primer partido bravo de esta temporada en el histórico escenario de la calle 72, ante América de Cali, por la séptima jornada de la Liga I-2026.

Será otra prueba de fuego para los dirigidos por Alfredo Arias, urgidos de respuestas, tras la derrota 2-1 ante Once Caldas, en Manizales. Enfrente estará un rival grande, de historia y ambición, que convierte cada cruce en un examen mayor. Con la ciudad mudando el disfraz por la camiseta, el choque promete intensidad, orgullo, fútbol y una noche de esas en las que el pequeño Romelio vuelve a rugir.

Es, sin duda, uno de esos duelos que la afición rojiblanca espera con ansias para ver en Barranquilla. Así como cuando Junior juega también contra Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y Santa Fe.

Para este duelo, el técnico Arias presentará algunas novedades. Junior recupera jugadores, pero pierde a otro por lesión. De los que vuelven a la convocatoria están el defensor uruguayo Lucas Monzón —no juega desde el 18 de enero— y el mediocampista sincelejano Guillermo Celis —se perdió el último juego—, ambos recuperados al 100 % de sus dolencias. También regresa Jannenson Sarmiento, que no hizo parte de las dos últimas convocatorias por decisión técnica.

No hacen parte del llamado para este duelo ante el cuadro escarlata el defensor Daniel Rivera y los mediocampistas Fabián Ángel y Kevin Pérez, este último baja sensible por lesión, ya que se ha convertido en uno de los revulsivos del equipo para los segundos tiempos.

De resto, la misma base que viene actuando en los cinco partidos que ha disputado Junior en la Liga I-2026, donde ocupa la décima posición con nueve puntos, producto de tres victorias (ante Millonarios, Pereira y Chicó FC) y dos derrotas (frente a Tolima y Once Caldas).

Posibles formaciones.

¿Monzón, la novedad?

Todo apunta a que el uruguayo Lucas Monzón será la gran novedad en el once titular que parará el técnico Alfredo Arias esta noche ante América. El defensor estaría en el centro de la zaga junto a Jermein Peña, ambos acompañados en las bandas por Jhomier Guerrero y Yeison Suárez. Todos custodiando al arquero uruguayo Mauro Silveira.

Al medio volverá Guillermo Celis —baja sensible en la derrota ante Once Caldas—, quien estará acompañado por Jesús Rivas. Yimmi Chará y Cristian Barrios, ex América de Cali, jugarán un poco más abiertos, mientras que en punta estarían el paraguayo Guillermo Paiva con el atlanticense Luis Fernando Muriel, repitiendo ese doble ‘9’ que se vio en el triunfo (3-0) ante el Chicó FC, en el primer partido de Junior este semestre en el estadio Romelio Martínez.

Junior y América vuelven a verse las caras en Barranquilla tras aquel enfrentamiento que sostuvieron en los cuadrangulares semifinales del semestre pasado, cuando los rojiblancos se impusieron 2-1, dando un paso importantísimo de cara a la obtención de la undécima estrella. Aquella noche —4 de diciembre de 2025— ‘el Tiburón’ celebró gracias a los goles de Jermein Peña y Didier Moreno, este último ‘in extremis’.

El balance de los últimos cinco juegos en Curramba entre ambos equipos es de dos triunfos rojiblancos, dos victorias escarlatas y un empate.

El juego de esta noche, programado para las 7:30 p.m., será dirigido por el árbitro Ferney Trujillo, del Casanare. Transmite Win Sports+.