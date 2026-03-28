En el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, aterrizó un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que trasladó a tres de los cincos soldados fallecidos en el accidente aéreo militar en Putumayo.

Leer más: Gobierno nacional aprobó proyecto de 13 billones de pesos para modernizar la fuerza pública

Fue así como con honores por parte del Ejército Nacional fueron recibidos los soldados profesionales Leandro Díaz Reyes, Jorge Luis Morales Rumbo y Alejandro Ramírez Mejía.

Sus familiares hicieron presencia en el momento del recibimiento y llenos de dolor vivieron como uno a uno, fueron bajando los féretros con la bandera de Colombia encima.

Fueron momentos de llanto y desconsuelo por padre de esposas, madres, tíos y primos, mientras otros militares iban trasladando los ataúdes hacia los carros fúnebres y así llevarlos al lugar donde serán velados para posterior sepelio.

Lea además: Estos son los horarios de Bancolombia y Banco de Bogotá en Semana Santa

En el caso de Leonardo Díaz Reyes, fue trasladado hasta el barrio Villa Tayrona, de Valledupar, a la casa de sus padres.

Jorge Luis Morales Rumbo, al corregimiento de Patillal, para luego llegar hasta un resguardo indígena de la comunidad kankuama.

Lea además: Migración Colombia expulsó a siete ciudadanos extranjeros en Bucaramanga

Finalmente, Alejandro Ramírez Mejía, fue llevado a Fonseca, La Guajira, donde residía junto a su esposa e hijos.

Es de señalar que al departamento del Cesar, aún falta por llegar los cuerpos de dos soldados.

El accidente del avión C-130 Hércules, ocurrió el pasado 23 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, en Putumayo, viajaban 126 militares de diferentes partes del país que se iban a encontrar con sus familiares luego de un largo periodo de trabajo. Tras el desplome de la aeronave 69 fallecieron, los restantes quedaron heridos, quienes se recuperan.