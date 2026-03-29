La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, junto con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Valledupar, hizo el lanzamiento de la estrategia integral de seguridad para esta Semana Santa.

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Para estos días la fuerza pública en conjunto con las diferentes instituciones del departamento concerniente a mantener el orden público y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, estarán activos en los 25 municipios.

Milagro Sanchez Florez

“Nuestra gran aliada es la fuerza pública, por eso estamos lanzando esta campaña desde aquí, desde la sede de la Policía Metropolitana de Valledupar. Se dispone para esta campaña durante Semana Santa de 850 uniformados, para cubrir Valledupar, San Diego, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Manaure y La Paz. Para los otros 19 municipios, el Comando de Policía Cesar ha dispuesto de 1.200 policías, mientras que la Décima Brigada ha dispuesto de 1.700 militares”, dijo la gobernadora.

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Además, se resaltó que desde la Secretaría de Salud Departamental se activó la Alerta Verde, para la red pública y privada. Al tiempo, se aumentan las jornadas de vacunación, hábitos y estilos de vida saludable, prevención de alimentación y actividades de salud mental.

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“Entendemos que durante la Semana Santa aumenta la cantidad de vehículos en la vía, personas que llegan de otras regiones del país al Cesar y desde nuestro departamento se hacen desplazamientos a otras regiones. Es por esto que dispusimos desde nuestro Instituto Departamental de Tránsito la instalación de puestos de control, con 30 agentes de tránsito y 146 de DITRA. Reconocemos que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Por ello, los invitamos a aumentar las prevenciones desde hoy 27 de marzo hasta el 5 de abril”, apuntó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

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Estos puntos estratégicos de intervención están ubicados en: Valledupar, San Alberto, Pelaya, San Diego, El Copey, Becerril, Curumaní y Valencia de Jesús.

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Por su parte, desde la Policía Nacional para los 19 municipios que no conforman el área metropolitana de Valledupar, indicó que han enfocado ocho planes y cuatro campañas estratégicas para proteger la integridad de todos los feligreses y turistas, con actividades diferenciales para prevenir la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana como: el hurto a residencia y a comercio, homicidio, secuestro y extorción, delitos sexuales y terrorismo, entre otros.

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De igual manera, el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, manifestó que el dispositivo de seguridad contempla el acompañamiento a celebraciones litúrgicas en 43 parroquias de la capital del Cesar y 18 adicionales en otros municipios de la jurisdicción, así como vigilancia especial en puntos de alta concentración como el cerro Santo Ecce Homo.

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Finalmente recordaron a la ciudadanía tener presente las líneas de atención para emergencias: 123, 167, 155, 165 y #767 para asuntos de seguridad vial.