Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche del lunes al municipio de Malambo.

A eso de las 8:50 p. m., ingresó gravemente herido a la Clínica Campbell Julio César Dávila de Ávila, quien presentaba un impacto por arma de fuego en el rostro. Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió en la carrera 9A sur con calle 16A, en el barrio El Edén, frente a un establecimiento comercial conocido como Tienda La Fe en Dios.

Testigos señalaron que varios sujetos que se movilizaban a pie se acercaron a la víctima y le dispararon en una ocasión antes de huir del lugar.

Habitantes del sector manifestaron que Dávila de Ávila se dedicaba al lavado de tractocamiones en el municipio de Soledad.

Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con actividades delictivas que tienen injerencia en la zona, donde hace presencia el grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Agentes de la Policía adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque, con el fin de identificar a los responsables y establecer los móviles del homicidio.