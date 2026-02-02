Un hombre fue asesinado a balazos por un desconocido durante la noche de este domingo en el barrio La Candelaria, en el municipio de Soledad, cuándo se dirigía hacia su residencia.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Darío Meza Celin, quien se desempeñaba como lavador de vehículos en la empresa de transporte ‘La Mina’.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, hacia las 8:50 p.m., Meza Celin se encontraba caminando en la transversal 2D9 con calle 54B en la Etapa I del barrio antes mencionado.

En medio del recorrido, José Darío fue abordado de forma abrupta por un desconocido quien, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le propinó tres impactos a la altura del cuello y la cabeza.

Tras el ataque, la víctima cayó tendida en plena vía, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, el informe de la Policía reveló que en la jurisdicción tiene injerencia el grupo criminal ‘Los Costeños’, al mando de alias Harly, quien funcionaría como jefe de zona, el cual se encuentra privado de la libertad.