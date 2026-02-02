La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer en la madrugada de este lunes que, en medio de un operativo contra el tráfico de estupefacientes, fueron incautados un arma de fuego y 730 kilos de marihuana en una vivienda del suroriente de la ciudad.

Las autoridades detallaron que el golpe fue asestado en el marco de la Operación Trueno, que permitió adelantar una diligencia de allanamiento y registro en una casa del barrio Bella Arena y allí encontraron los elementos decomisados.

“El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logrando la incautación de 730 kilogramos de marihuana, un revólver calibre 38 y seis cartuchos para el mismo”, explicó la Policía en su reporte.

La droga incautada pertenecería al Grupo de Delincuencia Organizada ‘los Pepes’, de acuerdo con labores de inteligencia. Al parecer, la sustancia iba a ser distribuida en diferentes “caletas” ubicadas en varias localidades de Barranquilla y el municipio de Soledad.

Las autoridades también lograron establecer que el cargamento de marihuana habría sido transportado desde el municipio de Villa Rica, Cauca, utilizando como fachada el transporte de una reconocida marca de pañitos húmedos, con el fin de evadir los controles en carretera.

“Con este resultado se logra una significativa afectación financiera a esta estructura criminal, teniendo en cuenta que el valor comercial del estupefaciente incautado asciende aproximadamente a 3.000 millones de pesos”, destacó la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, manifestó que “estas acciones operativas continuarán ejecutándose de manera permanente, con el objetivo de afectar las finanzas criminales de estos delincuentes y, además, garantizar la tranquilidad y seguridad de todos nuestros ciudadanos”.

Por último, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.