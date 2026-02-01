Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada del pasado domingo 1 de febrero de 2026 en el barrio El Campito, al suroriente de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego.
Según información preliminar, el crimen se registró hacia las 12:05 de la madrugada, donde la víctima identificada como Carlos Alberto Chimba García, perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, hasta el momento se desconocen los móviles del homicidio y no se reportan personas capturadas por estos hechos.
Al lugar acudieron funcionarios de la Policía Metropolitana de Barranquilla y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
Este nuevo hecho de violencia ha generado preocupación entre los habitantes del sector, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en el caso, a través de la línea 123 de la Policía Nacional.