Un hombre muerto y una mujer gravemente herida fue el resultado de un sangriento ataque armado perpetrado en la noche de este sábado en el sector de ‘El Vaivén’, en el municipio de Juan de Acosta.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Elver José Fontalvo Hernández, de 29 años de edad. La mujer lesionada, de unos 30 años, aún no ha sido identificada.

Según el informe de la Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron cuando la pareja se encontraba en el interior de una panadería.

De un momento a otro, son abordados por un sujeto, el cual se acerca con un arma de fuego y, sin mediar palabra, les dispara en repetidas ocasiones, para posteriormente darse a la huida con rumbo desconocido.

Fontalvo Hernández quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas. Entretanto, la mujer fue trasladada hasta el hospital local, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Es de anotar que oficiales de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a las labores investigativas de este hecho, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.