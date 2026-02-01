Una sangrienta riña en el interior de un establecimiento comercial dejó como saldo un joven muerto. El hecho de intolerancia ocurrió durante la madrugada de este domingo 1 de febrero en el corregimiento de La Playa.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Rafael de Jesús Fonseca Angulo, de 19 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 12:50 a. m., un testigo presencial manifestó que el joven se encontraba departiendo en el interior de un establecimiento.

De un momento a otro, al parecer, la víctima tuvo una discusión con un sujeto conocido con el alias de Samir, el cual arremete contra este con un arma blanca, objetos contundentes y un arma traumática.

Posterior al violento hecho, los allegados de Rafael de Jesús lo auxiliaron y trasladaron hasta la Clínica Portoazul Auna donde ingresa sin signos vitales. Según los médicos de turno, el occiso había sufrido múltiples heridas en la región facial, tórax, brazos, espalda y cabeza.

EL HERALDO conoció por medio una fuente judicial que Fonseca Angulo registraba una anotación judicial por el delito de hurto en el año 2023.

La Policía adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr su pronta captura. El caso quedó a disposición de agentes del CTI.