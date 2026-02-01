En la noche de este sábado 31 de enero dos hombres fueron ingresados al Hospital Nuevo Barranquilla tras recibir múltiples impactos de bala.

Según el informe de las autoridades, el hecho ocurrió en la parte externa de un billar ubicado en el barrio Chiquinquirá a eso de las 8:10 de la noche.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Xavier Ariza Bravo, de 33 años, y Ricardo Hernández Martínez, de 50 años.

Asimismo, según el reporte, Ariza Bravo falleció a causa de las heridas, mientras que Hernández Martínez se encuentra hospitalizado con lesiones graves en el tórax y brazos.

Por otro lado, según las autoridades, Hernández Martínez registra antecedentes por violencia intrafamiliar en 2015 y 2022, mientras que Ariza Bravo no tenía antecedentes penales.

El hoy occiso trabajaba como carpintero en la empresa Maderas Isaac, de la cual fue liquidado en noviembre de 2025. Desde entonces, se desempeñaba en un puesto de comida propiedad de su suegro.

Las autoridades se encuentran trabajando en la investigación de este hecho y dar con la captura de los responsables.

