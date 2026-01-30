Con el propósito de fortalecer la infraestructura institucional y optimizar la gestión administrativa de la Policía Nacional, el brigadier general Herbert Benavides, excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y ahora jefe nacional de Administración de Recursos de la institución, realizó una visita de acompañamiento y evaluación a proyectos estratégicos que se desarrollan en Barranquilla y en los municipios del Atlántico.

La agenda incluyó una visita institucional a la Gobernación del Atlántico, donde el alto oficial adelantó seguimiento a las iniciativas orientadas al fortalecimiento administrativo y a la modernización de la infraestructura policial que impactan directamente a la capital del Departamento y a su jurisdicción.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo técnicas en las que se revisaron los avances y proyecciones de obras relacionadas con estaciones de Policía, distritos y Centros de Atención Inmediata (CAI), así como las necesidades de recursos para mejorar la prestación del servicio policial en el territorio.

Cortes El general Herbert Benavides y el secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico José Antonio Luque.

De manera paralela, se efectuó un análisis desde los componentes administrativo y financiero, enfocado en fortalecer los procesos de planeación, ejecución y sostenibilidad de los proyectos, bajo principios de eficiencia, transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Según informó la Policía Nacional, este ejercicio de articulación con las autoridades territoriales busca reforzar la capacidad operativa de la institución, consolidar entornos más seguros y responder de forma oportuna a las necesidades de la ciudadanía en Barranquilla y el Atlántico.

La institución reiteró que estas acciones hacen parte de su estrategia de fortalecimiento permanente, orientada a la modernización de su infraestructura, la mejora continua de sus procesos y la prestación de un servicio policial cercano, efectivo y confiable, en beneficio de la seguridad y la convivencia ciudadana.