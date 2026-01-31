En desarrollo de operativos contra el crimen organizado, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a un hombre señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Costeños’, durante un procedimiento realizado en el municipio de Soledad, Atlántico.

La detención fue ejecutada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en el barrio La Candelaria Etapa I, mediante dos diligencias de allanamiento y registro.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma de fuego tipo pistola, nueve cartuchos calibre 9 milímetros y un proveedor.

El capturado fue identificado por la Policía como alias Numan, quien, según las investigaciones, cumpliría el rol de sicario dentro de la estructura criminal, participando presuntamente en la comisión de homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la información oficial, alias Numan registra dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Además, es señalado como el presunto autor material del homicidio ocurrido el 2 de diciembre de 2025, en el barrio Villa Belén, donde fue asesinada una persona conocida como ‘el Cacha’.

Sobre el resultado operativo, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este golpe es producto del trabajo articulado de las capacidades investigativas y operativas, orientado a afectar de manera directa las estructuras criminales que buscan generar temor en la ciudadanía.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.