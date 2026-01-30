Al menos ocho asesinatos a bala se contabilizaron entre la noche del miércoles 28 y este jueves 29 de enero en Barranquilla y su área metropolitana, todos cometidos bajo la modalidad de sicariato y bajo móviles que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades policiales y de Fiscalía.

La racha criminal empezó hacia las 5:15 de la tarde del miércoles en el barrio Tajamar, en el municipio de Soledad, en donde fue asesinado a tiros Alfredo Luis Romero De la Hoz, alias Pomelo, de 35 años de edad.

Según registros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos se presentaron cuando la víctima se encontraba en la parte externa de su residencia, aparentemente arreglando una motocicleta, y fue abordado por dos desconocidos en un vehículo similar.

El parrillero descendió de la moto y accionó un arma de fuego en su contra. Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Materno Infantil, a donde ingresó sin signos vitales.

La Policía asoció el crimen con la disputa entre estructuras criminales por el control territorial del microtráfico de estupefaciente.

Un par de horas después, a eso de las 7:15 de la noche, se registró un ataque armado en el barrio El Carmen de Malambo. El hecho dejó un joven muerto y una mujer herida, quienes fueron trasladados a la clínica Campbell.

Las víctimas fueron identificadas como Jainner Steven Ríos Peláez, de 18 años, y Adarlys María Pérez Martínez, de 45 años.

La Policía indicó que, por versiones de testigos, se supo que el occiso se encontraba en vía pública y la lesionada estaba sentada en la entrada de su vivienda, cuando fueron impactados por sujetos que se desplazaban en motocarro.

“Disputa territorial por el control del microtráfico”, fue el móvil que divulgó la Policía.

Hay que señalar que este hecho sucedió solo horas después del atentado criminal que dejó dos víctimas fatales, entre esos un menor de edad, luego de que fueran sacados a la fuerza de una vivienda del barrio Gladiador del municipio.

Se trataba de Joel Valega Púa, de 16 años, y Julieth Paola Camacho López, de 35 años.

El menor fue hallado sin vida en un sector enmontado junto a la Circunvalar de la Prosperidad. Mientras que el reporte policial indicó que la mujer fue sacada de la casa y posteriormente la ajusticiaron en el arroyo San Blas, en jurisdicción del barrio Villa Aida.

A las 7:50 de la noche del mismo miércoles, en Costa Hermosa de Soledad, fueron asesinados a tiros Andrés Felipe Ayala Sierra, alias Pipe, de 35 años, y Darwin José Cervera Malo, de 24.

La Policía volvió a señalar que los hechos estarían relacionados con el “control territorial para la venta de estupefacientes”.

A las 9:25 de la noche fue asesinado a tiros un joven en el barrio La Floresta de Soledad. Su muerte fue reportada por vecinos del sector, quienes se alertaron con las detonaciones.

Ya en la madrugada de este jueves 29 de enero, en el barrio Ciudad del Parque de Soledad, fue reportado el crimen del taxista Hadín Alberto García Díaz, de 28 años de edad.

Por la tarde, en Rebolo se alertó del asesinato de un hombre en el interior de una vivienda. El caso sucedió en la carrera 25 entre calles 20 y 21.

Según testigos, al parecer, los sicarios irrumpieron en la residencia del hombre y, al ubicarlo, estos le propinaron varios mortales disparos, acabando con su vida en el lugar de los hechos.

Y alrededor de las 4:00 p. m. se dio a conocer en redes sociales el crimen de un hombre en el barrio La Central de Soledad, cuyo cuerpo fue encontrado maniatado y con impactos de bala en la cabeza.

La Policía identificó a la víctima como Carlos Andrés Buelvas Fontalvo, de 33 años de edad.

Testigos señalaron que la víctima era transportada en un motocarro y lo arrojaron en una calle destapada. Posterior a eso le dispararon.

La Policía precisó que Buelvas Fontalvo contaba con siete anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por porte de estupefacientes, todas de 2025.

Además comunicó que se investigaba el vínculo de la víctima con la venta de estupefacientes y extorsión en el sector, bajo la injerencia de GDO Los Costeños.

“Disputas por rentas ilícitas”

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez, reconoció un incremento de asesinatos en las poblaciones bajo vigilancia de la Mebar en este mes de enero, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En entrevista radial con Atlántico en Noticias, el alto oficial explicó que hasta la mañana de este jueves eran 79 casos de homicidio registrados en Barranquilla y su área metropolitana. “En Barranquilla hubo disminución frente a enero del año pasado”, dijo.

Según registros, en 2025 fueron 51 homicidios y hasta ayer por la mañana iban 42.

“En el caso de Soledad, de Galapa, de Malambo y de Puerto Colombia, hemos tenido un incremento en los casos en cada uno de los municipios en los casos, con cifras de 2025. En Soledad fueron cuatro casos más, en comparación con el año pasado; en Galapa, tres casos más; en Malambo, cuatro casos más y en Puerto Colombia tres casos más”.

El general Camelo atribuyó la mayoría de estos hechos a las disputas entre estructuras criminales por el control de las rentas ilícitas, casos de extorsión y a las disputas entre cobradiarios.