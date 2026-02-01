Sabanagrande está dolida. Y cómo no estarlo, cuando uno de sus hijos fue violentamente asesinado por la indolente criminalidad. Leer más: La Policía captura a alias Numam, señalado de ser el presunto homicida de un vigilante informal en Soledad Ese fue el caso del ‘profe’ Aldair de Jesús Pérez Sarmiento, un destacado entrenador de la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande, a quien hoy sus pupilos lloran con gran tristeza luego de haber sido acribillado por un sujeto en medio de un hurto registrado el pasado viernes 23 de enero. Una semana después del crimen, Walberto de Jesús Pérez, de 59 años de edad y padre de Aldair, le narró a EL HERALDO cómo ha sido para la familia luchar contra la tristeza de la pérdida de un hijo, en un caso tan repentino. Cabizbajo y con la mirada perdida entre los árboles del exterior de su casa, Walberto de Jesús recordó con tristeza cómo recibió la terrible noticia de que a su hijo lo habían baleado. En ese momento —aseguró— estaba concentrado, jugando una partida de dominó. “Yo salí a una esquina que frecuento ahora en vacaciones de mi trabajo, a jugar dominó un rato, a distraerme, a pasar el rato, a descansar (…) El suegro de él es el que me avisa que a mi hijo lo habían disparado, que lo habían herido”, expresó. Angustiado, el adulto mayor se dirigió rápidamente hasta el Hospital Universidad del Norte, ubicado en Soledad. “Al llegar al hospital, él estaba con vida. Habla conmigo, me explica cosas que pasaron, pero después entró en una angustia, en una desesperación, con unos síntomas que lo iban a conducir a su muerte (…) En la clínica me pidieron su número de documento y, al cabo de un rato, después de un paro respiratorio, se me fue”, manifestó el progenitor. Esta casa editorial tuvo acceso a material fílmico de una cámara de seguridad que captó el momento del homicidio. Aquel viernes, el reloj marcaba las 6:00 p. m. cuando Aldair de Jesús acompañó a un amigo hasta un corresponsal bancario ubicado en la calle 7 con carrera 16, en Sabanagrande. En un primer momento, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta los divisaron y se alejaron. Entretanto, el ‘profe’ quedó sentado encima de su motocicleta, mientras espera que su colega realizara la transferencia de un dinero. De un momento a otro, los motorizados regresaron hasta el sitio. El conductor bajó del vehículo y se acercó hasta el compañero de Aldair para hurtarle sus pertenencias, mientras que el parrillero cruzó varias miradas con el entrenador y también le arrebató algunas prendas. Ya con el botín, ambos ladrones subieron a la moto. No obstante, Pérez Sarmiento observó detenidamente a uno de los criminales y, al parecer, le dijo algo, a lo que este simplemente le apuntó un revólver y le propinó tres disparos a quemarropa, para posteriormente escapar con su cómplice con rumbo desconocido. Sus padres, conmovidos por la pérdida de su único hijo, descubrieron cosas sobre él que, pese a no saberlas por su misma boca, les terminó impactando por el gran ser humano que era durante su jornada habitual. “Mi hijo fue un luchador de la vida, vino de menos a más. (…) Siempre luchó solo, nunca le gustó el apoyo. Como toda persona se pudo equivocar, pero de las equivocaciones aprendió muchas cosas. (…) Su pasión era cada trabajo que realizaba, cada vivir de su vida que le ayudara a crecer. Él gozaba de lo que hacía y siempre demostró estar satisfecho, porque quería demostrar que tenía un valor en la vida y que lo que alcanzaba era por sus propios medios”, manifestó. De acuerdo con el testimonio de su madre, Eduviges Sarmiento, el día del entierro, muchos de sus alumnos se acercaban llorando a la lápida pidiendo que volviese a enseñarles trucos y jugadas. Según Sarmiento, entre el grupo de niños, una madre con su pequeño se le acercó lentamente y le reveló que, gracias al entrenador, el niño podía practicar el deporte e incluso comer cuando no tenía alimentos. “Cuando yo escuché esas palabras, mi corazón y mi alma se sintieron tan conmovidos, que lo único que pude hacer fue llorar. (…) La gente solo decía cosas lindas de él, actos de caridad que incluso nosotros mismos desconocíamos, porque ese era él en cada momento, darle a los que no tenían y tratarlos como sus propios hijos”, narraba entre lágrimas la madre. Aldair de Jesús empezó de menos a más, con dificultad, pero a pasos agigantados y con el convencimiento de lograr el éxito con una de las cosas que más amaba y que a su vez le divertía: el deporte. “Aldair comenzó haciendo entrenamientos personalizados, después montó su escuela de fútbol llamada ‘Pupilo’. (…) Con la escuela tuvo mucha ilusión, pero tuvo decepciones amorosas que lo deprimieron y lo llevaron a acabarla”, cuenta su padre. Sin embargo, el amor por el deporte y el gran apoyo de sus amigos lograron darle fuerzas nuevamente, conduciéndolo hasta la dirección de la escuela de fútbol Real Sabanagrande. “Fue subcampeón de la liga con la escuela del profesor y el futbolista profesional Eric Cantillo, subcampeón del torneo Rivera del Río, campeón en torneos tradicionales en municipios. (…) Dejó un legado grande en el fútbol infantil. No es porque sea mi hijo, pero se fue una gran persona, un gran entrenador y un gran hijo”, explicó. En su momento, la escuela de fútbol Real Sabanagrande, a la cual pertenecía Aldair de Jesús, se pronunció sobre el lamentable hecho y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima. “Con el alma en pedazos y un vacío imposible de llenar, nuestro Club Deportivo se une en una sola voz para despedir a un ser excepcional, el profesor Aldair Pérez. Aldair no solo nos enseñó a tratar el balón, nos enseñó el verdadero significado de la palabra superación”, se leía en el emotivo mensaje. El club añadió, en el comunicado oficial, que el profesor Aldair Pérez “fue un joven que, con una sonrisa y una voluntad inquebrantable, nos demostró que no hay obstáculos lo suficientemente grandes cuando se tiene un corazón lleno de sueños. Su paso por este club no fue solo profesional, fue una lección de vida que quedará grabada en el césped y en el alma de cada niño que tuvo la fortuna de ser su alumno”. Sumado a este trágico episodio de violencia, recientemente el mandatario local, Darwin Rosales Mora, denunció múltiples amenazas de muerte y presuntas extorsiones, llegando a solicitar, incluso, protección para él y su familia. Para ese entonces, Rosales señaló que estas intimidaciones no son un hecho aislado, sino que han tenido lugar desde hace “bastante tiempo”, advirtiendo que la situación preocupa no solo por su seguridad personal, sino la de sus seres queridos. “Siempre hemos recibido extorsiones desde hace bastante tiempo”, afirmó el mandatario, agregando que la escalada de miedo ha sido creciente. Al referirse a la situación familiar, el mandatario municipal enfatizó su inquietud por el riesgo que enfrentan quienes conviven con él diariamente. “De verdad estoy preocupado por todos esos temas, por el miedo con el tema de la familia, de nosotros, de todos los integrantes de nuestra familia”, expresó Rosales, quien destacó que su núcleo familiar ha vivido históricamente en el municipio sin conflictos que expliquen este tipo de amenazas. Ante el panorama, Rosales confirmó que presentó una solicitud de refuerzo de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), y aseguró que ya sostuvo un diálogo con un mayor encargado de su protección, quien le informó que el proceso para garantizar medidas especiales se encuentra en marcha. “Yo lo solicité a la Unidad de Protección y acabo de hablar ahora mismo con el mayor que se ha encargado de nuestra seguridad. Me dijo que ya están adelantando el proceso”, precisó el alcalde. Ante la escalada de hechos criminales en el territorio, el alcalde ordenó prohibir temporalmente la circulación de motocicletas con parrillero hombre y mujer mediante un Consejo de Seguridad Extraordinario. “En lo corrido del año 2026, en el municipio de Sabanagrande se han presentado cuatro hechos violentos tipo sicariato, con un saldo de tres personas heridas y una persona fallecida (…) Conforme a los informes rendidos por la Policía Nacional, varios de estos hechos han sido cometidos mediante el uso de motocicletas con parrillero, modalidad que ha sido identificada como factor de riesgo para la comisión de delitos de alto impacto (…) Se analizó la situación de orden público y se recomendó de manera expresa la adopción de la medida de prohibición temporal del parrillero en motocicleta, como mecanismo preventivo para contener la comisión de delitos y salvaguardar la vida e integridad de los habitantes del municipio”, reza el documento expedido por la alcaldía municipal. De acuerdo con el decreto, la medida empezó a regir a partir del sábado 24 de enero, desde las 2:00 p. m. hasta las 12 a. m. de forma temporal y sin fecha límite. No obstante, moradores de este territorio manifestaron a EL HERALDO que esta medida no estaba siendo acatada por la ciudadanía. “Sale uno a la calle y siguen las personas viajando de a dos en las motos e incluso de a tres, haciendo caso omiso a lo que dice la ley actualmente (…) Esto antes era un pueblo tranquilo y hoy se ha perdido en delincuencia y la criminalidad”, expresó una ciudadana. Los habitantes de esta población claman a las autoridades, principalmente a la Policía del Atlántico, que aumenten el pie de fuerza y patrullajes en puntos estratégicos del municipio, con el fin de combatir la inseguridad y traer de vuelta la paz a la que estaban acostumbrados. Según cifras de las autoridades, el municipio de Sabanagrande cerró el año 2025 con 17 homicidios, aumentando un 112 % los casos frente a las cifras de 2024.