Momentos de tensión se registraron en la tarde de este lunes 2 de febrero en cercanías de la Cárcel Distrital El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, luego de que se reportara el posible lanzamiento de un artefacto explosivo contra una de las garitas del centro penitenciario, en hechos que aún son materia de verificación por parte de las autoridades.

De acuerdo con información preliminar, el incidente habría generado la activación inmediata de los protocolos de seguridad y control por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que asumió el manejo de la situación para garantizar el orden y la seguridad en el lugar.

Algunos funcionarios del centro penitenciario fueron trasladados a un centro médico cercano como medida preventiva, mientras se evalúa su estado de salud. Hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones ni el número exacto de personas afectadas.

A través de un comunicado oficial, la Policía Metropolitana indicó que se encuentra adelantando las labores de verificación correspondientes y que se emitiría un pronunciamiento oficial con información confirmada sobre lo ocurrido.