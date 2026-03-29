Partiendo con una procesión desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario hasta la Inmaculada Concepción, en la plaza Alfonso López de Valledupar, la feligresía católica participó con fe y recogimiento de la bendición y solemne eucaristía del Domingo de Ramos, que abre todas las celebraciones en esta Semana Santa, cuando se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo.

Leer más: Diez animales rescatados de la ‘Casa de los Gatos’ presentan problemas en la piel; un felino fue diagnosticado con leucemia

La celebración fue presidida por Monseñor Óscar José Vélez Isaza, quien acompañó a los fieles a este acto litúrgico que exalta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, además, invitó a compartir con amor, esperanza y devoción durante la Semana Mayor.

Los ciudadanos asistieron con ramos de diferentes especies para que les fueran bendecidos y posteriormente partieron a sus hogares, llenos de una palabra religiosa tomada de las santas escrituras.

Así cada parroquia de Valledupar tiene programada diferentes actividades para los fieles católicos.

Devoción a Ecce Homo

Para este Lunes Santo, en Valledupar se celebra la fiesta en honor a Santo Ecce Homo patrono religioso de esta capital, quien además es una fecha que la llevan anclada en sus raíces y que han ido pasando de generación en generación.

A partir de las 4:00 de la mañana iniciarán las misas en la iglesia Inmaculada Concepción. Posteriormente la Misa Mayor será en la catedral que lleva el nombre del santo, y será presidida por el Obispo de Valledupar, a las 10:00 de la mañana. En esta liturgia se espera la llegada de diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Ver también: Asesinan a joven promesa del fútbol en medio de una supuesta riña en El Santuario, Barranquilla

A las 4:00 p.m., es el tradicional encuentro de Santo Ecce Homo con el pueblo valduparense, en la plaza Alfonso López, y luego la procesión. Al finalizar habrá un concierto de música sacra.