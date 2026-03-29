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Por:  Milagro Sanchez Florez

Partiendo con una procesión desde la iglesia Nuestra Señora del Rosario hasta la Inmaculada Concepción, en la plaza Alfonso López de Valledupar, la feligresía católica participó con fe y recogimiento de la bendición y solemne eucaristía del Domingo de Ramos, que abre todas las celebraciones en esta Semana Santa, cuando se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo.

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La celebración fue presidida por Monseñor Óscar José Vélez Isaza, quien acompañó a los fieles a este acto litúrgico que exalta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, además, invitó a compartir con amor, esperanza y devoción durante la Semana Mayor.

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Los ciudadanos asistieron con ramos de diferentes especies para que les fueran bendecidos y posteriormente partieron a sus hogares, llenos de una palabra religiosa tomada de las santas escrituras.

Así cada parroquia de Valledupar tiene programada diferentes actividades para los fieles católicos.

Devoción a Ecce Homo

Para este Lunes Santo, en Valledupar se celebra la fiesta en honor a Santo Ecce Homo patrono religioso de esta capital, quien además es una fecha que la llevan anclada en sus raíces y que han ido pasando de generación en generación.

A partir de las 4:00 de la mañana iniciarán las misas en la iglesia Inmaculada Concepción. Posteriormente la Misa Mayor será en la catedral que lleva el nombre del santo, y será presidida por el Obispo de Valledupar, a las 10:00 de la mañana. En esta liturgia se espera la llegada de diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales.

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A las 4:00 p.m., es el tradicional encuentro de Santo Ecce Homo con el pueblo valduparense, en la plaza Alfonso López, y luego la procesión. Al finalizar habrá un concierto de música sacra.

Alcaldía de ValleduparDomingo de Ramos en Valledupar.