Un hotel ubicado en la calle 3 con carrera 38 del municipio de Aguachica, Cesar, fue blanco de la delincuencia, cuando sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo, lo cual generó pánico e incertidumbre entre los trabajadores y huéspedes del lugar.

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El hecho sucedió en la madrugada del sábado 28 de marzo y quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

En las imágenes se observa cómo el parrillero de la motocicleta lanzó el artefacto, que en un segundo explotó.

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Se conoció que no se registraron personas lesionadas y que hasta el momento las autoridades no han reportado capturas. Sin embargo, adelantan las investigaciones respectivas para esclarecer lo ocurrido.

Presuntamente el caso habría sido motivado por el no pago de una extorsión; no obstante, no hay una versión oficial sobre lo sucedido.