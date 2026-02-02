La temporada de lluvias continúa generando preocupación en la región Caribe, donde amplios sectores permanecen bajo monitoreo ante el impacto de las precipitaciones.

Un balance preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indica que más de 9.000 familias han resultado afectadas en diferentes zonas del país por esta situación climática.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este viernes se prevé un panorama marcado por abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en buena parte del Caribe colombiano.

Estas precipitaciones podrían presentarse con tormentas eléctricas, tanto en áreas marítimas como continentales, e incluso en sectores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

De acuerdo con la entidad, los mayores acumulados de lluvia se concentrarían en zonas del norte y sur del Magdalena, el Cesar, así como en puntos específicos del sur de Córdoba, el norte y centro de Bolívar, además del nororiente y occidente de La Guajira.

En cuanto a las principales ciudades, Barranquilla tendría una jornada con cielo mayormente cubierto y presencia de lluvias intermitentes, mientras que en Cartagena se esperan lloviznas durante la mañana, con precipitaciones más fuertes hacia el cierre de la tarde y horas de la noche.

Por otra parte, el Ideam aclaró que la Tormenta Tropical Jerry, ubicada a unas 90 millas náuticas al este de las Islas de Sotavento, “no presenta afectaciones directas sobre Colombia”, según el seguimiento realizado a su trayectoria.

