El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, informó la declaratoria de la calamidad pública en el departamento con la finalidad de dar mejores respuestas a las atenciones de las difíciles emergencias que se presentan en el territorio por el evento climático atípico.

Lea más: Las lluvias ocasionadas por el frente frío afectan la movilidad y el suministro de energía en Córdoba

La decisión fue producto de la recomendación de los miembros del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo que sesionaron de manera extraordinaria este lunes 2 de febrero.

Con esta declaratoria el departamento podrá agilizar recursos, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y acelerar las acciones necesarias para proteger la vida de los cordobeses, atender a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación gradual de los municipios afectados.

Cortesía gobernación de Córdoba

“El Consejo ha sugerido decretar la calamidad pública para seguir adelantando todas las acciones que nos permitan salvar vidas, de la mano de organismos e instituciones departamentales y nacionales. De manera articulada, vamos a activar las rutas para el envío de ayudas humanitarias que ayuden a aliviar la carga de las familias afectadas”, expresó el mandatario.

Ver más: Por emergencia de inundaciones aplazan el Día sin carro y sin moto en Montería

Para mañana martes 3 de febrero se desarrollará otro Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, pero ampliado. Los alcaldes y alcaldesas han sido convocados con el fin de profundizar en el diagnóstico de las afectaciones y avanzar en los cálculos de las pérdidas económicas.

En el Consejo Departamental de Riesgo de este lunes las autoridades definieron tres prioridades estratégicas para enfrentar la emergencia:

1. Continuar y reforzar las labores de búsqueda y rescate de personas en zonas afectadas por inundaciones y crecientes. En medio de la compleja situación, el gobernador de Córdoba informó como buena noticia el rescate de dos personas más en las últimas horas.

2. Ante las alertas rojas vigentes por lluvias intensas, oleaje y aumento de niveles de ríos, se intensificarán las directrices a los mandatarios locales sobre las evacuaciones preventivas de familias que habitan en zonas ribereñas y costeras, con el objetivo de anticiparse a nuevos eventos de riesgo y salvaguardar vidas.

3. Se desplegará maquinaria amarilla para intervenir 23 puntos críticos identificados en el departamento, priorizando la zonas de amortiguación hídrica, contención de afectaciones y mitigación del riesgo en infraestructura.

Cortesía gobernación de Córdoba

Lea también: En Montería activan plan de acción integral para atender emergencia por lluvias

Adicionalmente, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara dispuso la formulación de un plan de acción integral para la reactivación económica y social de los territorios afectados, proceso que será liderado por el Departamento Administrativo de Planeación, con el acompañamiento de las demás dependencias.

Este plan deberá contemplar medidas para la recuperación productiva, la atención a las afectaciones económicas y la reconstrucción de infraestructura.