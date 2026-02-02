La alcaldía de Montería aplazó, para una fecha aún sin establecer, la realización del Día sin carro y sin moto, que estaba previsto para este jueves 5 de febrero.

El alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo que la decisión de aplazamiento se debe a la contingencia que afronta el municipio a raíz de las inundaciones generadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Agrega el mandatario que la decisión fue adoptada con el propósito de priorizar la atención de la emergencia, facilitar la movilidad de los organismos de socorro, de las autoridades competentes y de la ciudadanía en general, así como garantizar las acciones logísticas necesarias para responder oportunamente a las comunidades afectadas.

“En este momento todos los esfuerzos institucionales están concentrados en atender la situación presentada en distintos sectores del municipio, especialmente en la zona rural, donde varias familias han resultado afectadas por las crecientes e inundaciones”, anotó el mandatario monteriano.