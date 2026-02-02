Con el paso de las horas y la persistencia de las lluvias en el departamento de Córdoba se agravan las situaciones de emergencia que se registran desde la madrugada del domingo por cuenta del frente frío que ha tenido impacto en todo el país.

A las inundaciones que impactan, de momento, en 13 mil familias, se suma la destrucción de vías, afectando con ello la movilidad, además de la interrupción por más de 36 horas del servicio de energía en algunas poblaciones.

La gobernación de Córdoba reporta que está interrumpido el paso terrestre entre los municipios de Chimá y Tuchín, zona indígena, porque el puente sobre el arroyo Jejen, a la altura de Sabanacosta, colapsó por socavamiento.

Como rutas alternas las autoridades recomiendan los corredores: Cereté – Sahagún – Chinú y San Antero – Lorica – Cereté.

Además en la vía a Los Córdobas, en el tramo Puerto Rey – Montería, se registran inundaciones que restringen el tránsito de vehículos livianos, motocicletas y peatones, por lo que la comunidad debe evitar desplazamientos y acatar las recomendaciones de los organismos de tránsito y gestión del riesgo.

Y la vía de acceso al municipio de Puerto Escondido está inundada, lo que afecta la movilidad desde y hacia esa población.

Sin energía

A esto se suma que la empresa Afinia, a través de sus operarios, no ha podido restablecer el servicio de energía en las zonas rurales de los municipios de Puerto Libertador, Moñitos, Lorica, Cereté, San Pelayo y San Antero.

“Hay afectaciones en la prestación del servicio de energía como consecuencia de las lluvias registradas en diferentes sectores. Las fuertes lluvias han ocasionado la caída de redes eléctricas” y en algunas zonas por las inundaciones no ha sido posible el acceso a estas.

Urrá, en alerta roja

De otra parte, la hidroeléctrica URRÁ S.A. E.S.P., que está en alerta roja, apagó desde las 12:00 del mediodía de este lunes 2 de febrero las unidades de generación y solo descargará agua desde el vertedero o rebosadero.

Así las cosas, “se incrementarán las descargas desde el embalse URRÁ al río Sinú, debido a que los aportes de caudal al embalse se mantienen por encima de los 2.000 m3/s (metros cúbicos por segundo), sin embargo, en la Central Hidroeléctrica URRÁ I no se generará energía desde la casa de máquinas porque solo se descargará agua desde el vertedero o rebosadero”, con esto evitarán que las descargas al río Sinú sean mucho más altas.