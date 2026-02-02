La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) inició la atención humanitaria en 17 de los 30 municipios del departamento de Córdoba que están gravemente afectados con los estragos del frente frío que golpea al país desde el fin de semana.

Leer también: Emergencias por lluvias en Córdoba: gobernador pide ayuda al Gobierno Nacional

La entidad del Gobierno Nacional entrega ayudas humanitarias y además tiene personal en el territorio que trabaja de manera articulada con las autoridades locales y departamentales para atender a las comunidades afectadas.

Esta primera operación humanitaria de emergencia brindar asistencia a más de 13 mil familias afectadas en 17 municipios, priorizando las zonas con mayores reportes.

Les están entregando kits de alimentos y de aseo, así como elementos básicos para los hogares afectados, en especial en los municipios de Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Valencia y Ciénaga de Oro.

La Ungrd también participa en el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde donde la gobernación de Córdoba evalúa las afectaciones y coordina las respuestas.

Importante: La Alcaldía de Montería lanza donatón para ayudar a los damnificados por el frente frío