La Alcaldía de Montería puso en marcha este domingo 1° de febrero una gran Donatón solidaria para recolectar ayudas humanitarias destinadas a las familias de la zona rural que han resultado damnificadas por las inundaciones generadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas 24 horas.

El centro de acopio y/o recepción de las donaciones estará habilitado desde este lunes 2 de febrero en la sede de Centro Verde de la Alcaldía de Montería.

El alcalde Hugo Kerguelén García le hace extensiva la invitación a la ciudadanía, empresas, organizaciones sociales y al sector productivo a sumarse con donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, kits de aseo, colchonetas, frazadas, ropa en buen estado, pañales y demás elementos de primera necesidad.

“Las lluvias han generado afectaciones importantes y estamos desplegando toda la capacidad institucional para atender esta emergencia. Sin embargo, la solidaridad de Montería siempre ha sido más fuerte que cualquier adversidad. Cada alimento, cada kit de aseo y cada ayuda representa