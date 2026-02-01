Ponedera tiene nuevo alcalde. Se trata del abogado Juan Sebastián Mendoza Romero, quien obtuvo 10.009 votos durante los comicios atípicos que se desarrollaron este domingo.

De acuerdo con el boletín número 11 de la Registraduría, con el 100 % de las mesas informadas, el aspirante de la Alianza Verde se quedó con el 71,46 % de los sufragios, superando a los aspirantes Karen Hernández Herrera (3.561), de la Fuerza de la Paz, y Edwin Figueroa Polo (216), del Pacto Histórico.

Es de anotar que en el municipio se encontraban habilitados 21.118 votantes, de los cuales, 14.006 asistieron a las urnas, lo que representa una participación del 66,32 %.

Cabe destacar que las aspiraciones de Mendoza Romero fueron respaldadas por el exalcalde Aristarco Romero, cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado al demostrarse que incurrió en doble militancia.

En diálogo reciente con EL HERALDO, planteó la necesidad de darle continuidad a la labor administrativa y el fortalecimiento institucional. Según explicó, su propuesta apunta a sanear las finanzas del municipio, mejorar los servicios públicos, especialmente el alcantarillado, y apoyar la economía local.

“El desarrollo pasa por respaldar al pequeño comerciante, al campesino y al emprendedor, generando empleo con proyectos reales”, explicó el entonces aspirante.

Asimismo, insistió en la importancia de gobernar con planeación y metas claras, dando continuidad a los procesos que ya están en marcha y evitando la improvisación.

Por último, expuso que su gestión estará orientada a consolidar una administración cercana a la comunidad, con seguimiento permanente a los proyectos y resultados visibles en el corto y mediano plazo.