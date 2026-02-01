Sin contratiempos finalizaron las elecciones atípicas para la Alcaldía de Ponedera. El reporte fue entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que destacó la implementación de la autenticación biométrica como herramienta para validar la plena identidad de los votantes y evitar casos de suplantación.

El registrador Hernán Penagos aseguró que los habitantes de este municipio acudieron en completa calma a las urnas. En ese sentido, recalcó que “la Registraduría continúa cumpliendo con la organización de procesos electorales con plenas garantías para todos”.

Se cierran las urnas en 📍 Ponedera, Atlántico.



La jornada transcurrió en total normalidad y con una alta afluencia de votantes en las urnas, principalmente en horas de la mañana.



A esta hora los jurados de votación se disponen a realizar el preconteo. #Elecciones2026🗳️ pic.twitter.com/DjwExn4Wbe — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 1, 2026

Desde la Registraduría se agradeció a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como organismos de control y miembros de la Fuerza Pública, que acompañaron la elección tanto en el área urbana como rural, así como a los servidores de la entidad que apoyaron el desarrollo de este proceso democrático.

Cabe anotar que un total de 21.118 ciudadanos fueron habilitados para ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral.

A su turno, la Defensoría del Pueblo informó que, durante la mañana, se registró una alta afluencia de votantes y una situación de acumulación de personas en dos puestos de votación, “la cual fue atendida y resuelta oportunamente”.

Asimismo, reportó que “en el puesto de cabecera, la jornada se estabilizó, y en los corregimientos el proceso se desarrolló con total normalidad, garantizando plenamente los derechos políticos de la ciudadanía”.

Se cierran las urnas en las elecciones atípicas de Ponedera, Atlántico, sin novedades.



— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) February 1, 2026

La puja por la Alcaldía

En esta jornada electoral, tres candidatos están en la puja por la Alcaldía: Karen Hernández Herrera, avalada por el Partido La Fuerza de la Paz; Juan Sebastián Mendoza, por el Partido Verde; y Edwin Figueroa, inscrito por el Pacto Histórico.

Es de anotar que esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 428 del 5 de diciembre de 2025, expedido por el gobernador Eduardo Verano tras la declaratoria de nulidad de la elección del alcalde Aristarco Romero.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instaló cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos, con un total de 56 mesas. Además, en el puesto de votación del área urbana contó con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Para este proceso electoral fueron designados 260 jurados de votación (224 son titulares y 36 son remanentes), quienes fueron debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.