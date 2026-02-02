En desarrollo del Consejo de Gobierno efectuado en la mañana de este lunes 2 de febrero el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, impartió instrucciones precisas a su gabinete para reforzar la atención a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias que han generado inundaciones, en especial, en sectores rurales del municipio.

Como parte de las acciones inmediatas, los equipos de la secretaría de Gobierno y de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo y Desastres adelantan caracterizaciones en distintos puntos del territorio para identificar el número de familias damnificadas, evaluar daños en viviendas y determinar necesidades prioritarias.

Entre los territorios visitados están Santa Lucía, Las Palomas, Leticia, Martinica y Guasimal.

Kerguelén también ordenó el despliegue de maquinaria amarilla para intervenir vías y puentes que presentan afectaciones, así como la limpieza de canales con el fin de evitar taponamientos que puedan agravar la situación.

“Estamos actuando con rapidez y de manera articulada. He dado la instrucción clara de estar en el territorio, de escuchar a la gente y de atender esta emergencia con responsabilidad y sentido humano. La gente nos necesita y nuestra prioridad es proteger la vida y brindar soluciones concretas a las familias afectadas”, expresó Kerguelén García.

Paralelamente, continúan recibiendo ayudas humanitarias en el centro de acopio habilitado en Centro Verde.