En el marco del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo que desarrolla en estos momentos la gobernación de Córdoba el mandatario Erasmo Zuleta Bechara solicitó la realización de un diagnóstico de las afectaciones en los establecimientos educativos oficiales, con el fin de determinar los daños ocasionados por las intensas lluvias y definir la continuidad de las actividades académicas.

La evaluación la realizan a través de la Secretaría de Educación Departamental, en articulación con la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones que las autoridades adelantan frente a la actual emergencia que afecta, de diversas formas, a varios municipios del territorio.

“La seguridad de nuestros niños y jóvenes es primordial. Por eso, estamos recibiendo la información de los directivos docentes y secretarios de educación municipales sobre el estado de las instituciones educativas del departamento para evaluar su estado y descartar riesgos causados por la emergencia. Cualquier decisión sobre el calendario académico se tomará con criterio y se informará en las próximas horas, de acuerdo con el informe que consolidemos”, afirmó el mandatario Erasmo Zuleta Bechara.

El diagnóstico contempla una evaluación del estado de la infraestructura educativa, las vías de acceso a los establecimientos, la disponibilidad de servicios básicos y la identificación de posibles riesgos como deslizamientos u otras situaciones que puedan poner en peligro a la comunidad educativa.

Desde el Comité le hicieron además un llamado a rectores y directivos docentes para que remitan información actualizada y veraz sobre el estado de cada sede educativa, reportando oportunamente cualquier afectación.

Sin embargo, en el municipio de San Bernardo del Viento fueron suspendidas para este lunes las clases presenciales.