Ante las constantes lluvias que se vienen presentando en las últimas horas en el Distrito de Riohacha, la administración local activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, con el objetivo de coordinar acciones de respuesta, evaluar daños y priorizar la atención a las comunidades más vulnerables.

Hasta el momento se reporta la afectación de más de 20 mil personas, principalmente en las comunas 4, 5, 7, 8 y 9, y más de 30 barrios afectados en la zona urbana, en especial en el barrio Villa Fátima.

El alcalde Genaro Redondo ha venido realizando recorridos por los diferentes barrios, verificando directamente la magnitud de las afectaciones y escuchando a la ciudadanía.

“Esta no es una situación para atender desde un escritorio. Estamos en la calle, en los barrios, tomando decisiones y actuando de inmediato para proteger a nuestra gente. Aquí la prioridad es la vida y la seguridad de las familias riohacheras”, afirmó el alcalde.

Como parte de las acciones, se adelanta una articulación con la empresa Aqualia, enfocada en la recuperación de canales de desagüe, donde se evidenció acumulación de residuos sólidos que impedían la circulación del agua, aumentando el riesgo de inundaciones. Estas labores buscan restablecer el flujo normal y reducir nuevas afectaciones durante las lluvias.

De igual forma, el alcalde hizo una visita a la desembocadura del río Ranchería, con el fin de evaluar su comportamiento y coordinar medidas preventivas que permitan mitigar impactos en los sectores cercanos.

Por su parte, Nadia Zúñiga, líder comunitaria del barrio Nuevo Horizonte, expresó que, pese al temor generado por las inundaciones y la incertidumbre de no saber qué hacer en medio de la emergencia, la comunidad sintió tranquilidad con la llegada del alcalde al barrio. “Él conoció de primera mano la situación, entregó alimentos a los niños y se comprometió a que la empresa Aqualia realice el desagüe con una bomba succionadora para sacar el agua”, señaló.

Finalmente, la Alcaldía de Riohacha indicó que mantendrá presencia permanente en los distintos barrios de la ciudad, reforzando la articulación entre las entidades y trabajando de manera continua para atender la emergencia, mientras hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las orientaciones de los organismos de atención.