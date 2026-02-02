Las lluvias persistentes registradas desde la madrugada del domingo 1° de febrero han generado emergencias en el municipio de Coveñas, con incrementos críticos en los caudales de los arroyos, inundaciones en sectores urbanos y rurales, y la saturación de canales y sistemas de alcantarillado.

Estas condiciones obedecen al ingreso de un frente frío y al fenómeno de mar de leva que afecta a la región Caribe, lo que ha provocado fuertes vientos y un aumento significativo del oleaje en la zona costera del Golfo de Morrosquillo.

Ante este panorama, la alcaldía de Coveñas, en articulación con la Capitanía de Puerto, mantiene el cierre preventivo de las playas del municipio, por lo que continúa prohibido el ingreso al mar, debido al alto riesgo que representan las corrientes fuertes y el oleaje elevado.

La alcaldesa Netsky Feria Moreno, señaló que “por las fuertes lluvias se activaron las alertas tempranas por posibles desbordamientos de arroyos e inundaciones. Desde la administración municipal se activó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y se hace presencia en distintos sectores del municipio para acompañar a la ciudadanía. Por prevención, se mantiene la restricción de ingreso a las playas mientras las condiciones no sean seguras”.

El reporte meteomarino emitido por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima, para este lunes 2 de febrero se prevé cielo muy nuboso a cubierto, con lluvias de intensidad ligera a moderada y vientos del norte con velocidades que representan riesgo para la navegación.

En el área marítima, la autoridad informó que el oleaje alcanza alturas que no permiten el desarrollo seguro de actividades recreativas ni el tránsito de embarcaciones menores, por lo que la Capitanía de Puerto de Coveñas mantiene la restricción del tránsito de embarcaciones menores en el área general del Golfo de Morrosquillo, mientras se adelanta el monitoreo permanente de la evolución meteorológica y oceanográfica.

Las autoridades insisten en el llamado a habitantes, turistas y visitantes a respetar las restricciones, abstenerse de ingresar al mar y seguir las recomendaciones oficiales mientras persistan estas condiciones climáticas inusuales.

