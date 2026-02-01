Más de 3.200 familias que habitan el municipio de Coveñas, Sucre, están damnificadas con los estragos provocados por un frente frío.

Las mayores afectaciones, representadas en inundaciones ocasionadas por los desbordamientos de los ríos Amansaguapos, Villeros y Pirú, ocurren en los barrios Villa Paz, La Gulf, Los Montes, Coveñita, El Edén, Venecia, El Mamey, Punta Seca, Isla de Gallinazo, La Victoria, La Esperanza, Pueblo Nuevo, Las Malvinas y el sector Las Ranchas.

Alcaldía de Coveñas

La administración municipal en cabeza de la alcaldesa Netsky Feria Moreno realiza evaluación de infraestructuras y obras, apoyo en evacuaciones preventivas, evacuación de aguas represadas en viviendas y actualización del censo de población afectada.

Según el pronóstico de la Capitanía de Puerto de Coveñas, habrá un aumento en la altura del oleaje en los litorales de Sucre y Córdoba, con mayor intensidad entre el 2 y el 6 de febrero, asociado a la interacción de un frente frío que se desplaza desde el Golfo de México hacia el mar Caribe.

Hay restricciones para ingresar al mar y para la navegación, de allí que personal de la administración municipal y de los organismos de socorro hace presencia permanente con acciones pedagógicas y de control en distintos puntos del municipio. “Necesitamos el apoyo de todos para respetar las medidas y cuidar la vida. De acuerdo con el pronóstico, para las próximas 24 horas se prevé cielo muy nuboso a cubierto, con posibles lluvias dispersas de intensidad ligera a moderada, sin descartar chubascos aislados. La temperatura oscilará entre 24 °C y 28 °C, con vientos del norte entre 9 y 18 nudos”, anotó la alcaldesa.

