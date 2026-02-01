Pese a la alerta meteomarina vigente y al fenómeno de mar de leva que obligó a las autoridades en el municipio de Coveñas a cerrar las playas, muchos han sido los ciudadanos que no han acatado dicha orden y en razón a ello ya se registra la primera víctima mortal.

Se trata de Joan Sebastián Castañeda Quintero, de 20 años, quien era nativo de Bello (Antioquia) y que falleció por inmersión este domingo 1° de febrero.

El hecho, lamentado por las autoridades de Coveñas en cabeza de su alcaldesa Netsky Feria Moreno, ocurrió al mediodía y a eso de las 12:40 integrantes del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía hallaron en el sector Boca de la Ciénaga, exactamente frente al Hotel La Tranquera, al joven que las mismas olas arrastraron hasta la orilla, le realizaron labores de reanimación y trasladaron a la Clínica Somicd donde llegó sin signos vitales.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los actos urgentes.

Familiares del joven aseguraron que el joven departía en el sector de playa y fue arrastrado por las fuertes olas del mar.

La alcaldesa expresó las condolencias y solidaridad en este momento de dolor a los familiares, amigos y seres queridos de Joan Sebastián. “Nos unimos al sentimiento de quienes hoy lamentan su partida y acompañamos su duelo con nuestras oraciones”, anotó la mandataria.