Incrementos críticos en los caudales de los arroyos, las inundaciones en diversas zonas urbanas y rurales y la saturación de canales y sistemas de alcantarillado, son las principales emergencias que se registran en el municipio de Coveñas, Sucre, a raíz de las intensas lluvias que iniciaron desde las horas de la madrugada.

Ante ello la gobernación de Sucre a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, mantiene activos todos sus protocolos de monitoreo y respuesta inmediata por las fuertes lluvias que azotan la región del Golfo de Morrosquillo.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hace presencia en Coveñas para coordinar la atención directa de estas emergencias y brindar apoyo a la población afectada en coordinación con la alcaldía municipal y las autoridades marítimas.

Gobernación de Sucre

Para mitigar el impacto de la temporada invernal el gobierno departamental que lidera Lucy García Montes ha implementado las siguientes medidas:

Activación de comités: Se mantienen en sesión permanente los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (CMGRD) de Coveñas, Tolú y San Onofre, junto al CDGRD Sucre. Evaluación en terreno: Equipos técnicos y organismos de socorro se desplazan a las zonas críticas para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Reporte nacional: La situación ha sido formalmente reportada a la CITEL para el seguimiento pertinente.

El Gobierno Departamental reitera su compromiso de permanecer en el territorio hasta que la situación se normalice y se garantice la protección de todos los ciudadanos.