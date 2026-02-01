La jornada de lluvias que se están registrando en el Atlántico y en otros sectores del Caribe colombiano obedece al tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe, según la Dirección General Marítima (Dimar).

La entidad indicó que este fenómeno está siendo impulsado por el desplazamiento de masas de aire frío asociadas a sistemas de alta presión en el Golfo de México, así como la presencia de frentes estacionarios en la región.

La interacción entre estos sistemas ha conllevado a una alteración significativa en las condiciones meteomarinas del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e islas Cayos del Norte.

Asimismo, por este fenómeno, se ha proyectado un intensificación del viento con velocidades que oscilarán entre los 46 y 55 km/h, así como alturas de ola significativas que alcanzarán los 3.0 metros aproximadamente, en el área marítima del sector insular del Caribe colombiano.

El teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe, sostuvo que habrá precipitaciones de variada intensidad durante el tránsito de estos sistemas frontales.

En ese sentido, el periodo de mayor intensidad se presentará entre la tarde y la noche de este domingo, extendiéndose hasta la madrugada y la mañana del lunes 2 de febrero. En dicho periodo de tiempo, se tendrían olas con una altura significativa de hasta 4,0 metros.

Agregó que, como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero.

Por lo anterior, recomendó a la comunidad marítima y costera en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de sus actividades marítimas.

¿Qué son los frentes fríos?

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante los primeros días del año, los frentes fríos del hemisferio norte alcanzan a bajar hasta la zona tropical, ingresar al mar Caribe colombiano y generar condiciones de lluvias y nubosidad. Y, en algunos casos, esas lluvias con nubosidad pueden venir acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas.

Es de anotar, que los frentes fríos corresponden a sistemas meteorológicos que están compuestos por masas de aire más frías que vienen desplazándose hacia zonas más cálidas y generan una “zona frontal”.

La interacción de estos sistemas, produce cambios de presión atmosférica, de condiciones del tiempo, de temperaturas del aire, así como de la velocidad y dirección del viento, a medida que se van moviendo por el mar Caribe.

“Es probable que todavía tengamos condiciones de lluvias y de nubosidad abundante hasta el día martes en la noche. El miércoles podríamos tener todavía algunas precipitaciones, pero se espera que tiendan a disminuir a medida que el sistema frontal se mueva hacia el nororiente del hemisferio”, expuso Daniel Useche, meteorólogo de turno del Ideam.