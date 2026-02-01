Las intensas lluvias acompañadas de vientos fuertes que se registran en buena parte del territorio del departamento Sucre, pero con mayor intensidad en la región del Golfo de Morrosquillo, han ocasionado emergencias en algunos municipios.

Leer también: Más de 20 asociaciones de San Onofre, Sucre, fueron convocadas para el PAS

En Coveñas, por ejemplo, hay sectores inundados, mientras que en San Antonio de Palmito las mismas comunidades alertan del riesgo de inundaciones en las zonas que están cercanas a las desembocaduras de los arroyos Amansaguapo, Petaca y Pechilín que bordean los municipios de Tolú y Coveñas.

Cierre de playas en Sucre

Adicional a ello, las autoridades marítimas y la administración municipal de Coveñas mantienen activos el cierre de playa de manera preventiva por condiciones climáticas

La decisión, de acuerdo con la alcaldesa Netsky Feria Moreno, fue adoptada tras la evaluación realizada en el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Autoridad Marítima, ante los riesgos que estas condiciones representan para bañistas, pescadores, prestadores de servicios turísticos y el desarrollo de actividades marítimas y recreativas.

“Por las fuertes lluvias que se registran a esta hora se activaron las alertas tempranas por posibles desbordamientos de arroyos e inundaciones en Coveñas. Desde la administración municipal activamos el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y hacemos presencia en distintos sectores del municipio para acompañar a la ciudadanía. Por prevención, se mantiene la restricción de ingreso a las playas mientras las condiciones no sean seguras”, informó la mandataria.

Importante: Gobernación de Sucre asegura acciones para la protección de la población civil

A su turno la Capitanía de Puerto de Coveñas informó que “se mantienen condiciones meteomarinas adversas en el litoral Caribe colombiano”, de acuerdo con lo señalado en el Comunicado Especial N.° 003, en el que se advierte que “se registra un incremento en la intensidad del viento y en la altura del oleaje en el área general del Golfo de Morrosquillo”.

El capitán de puerto de Coveñas, Francisco Alejandro Otavo Martínez, señaló que esperan vientos de dirección norte con velocidades entre 17 y 23 nudos.

“Se proyecta un aumento en la altura del oleaje en los litorales de los departamentos de Sucre y Córdoba con mayor intensidad entre los días 2 y 6 de febrero, debido a la interacción de un frente frío que se desplaza desde el golfo de México hacia el mar Caribe”.