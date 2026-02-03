El cadáver de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, quien fuera el segundo al mando del Clan del Golfo, ya se encuentra en la sede de Medicina Legal de la ciudad de Montería.

Al término de la tarde de este lunes 2 de febrero fue ingresado a la sede de dicho instituto procedente de Tierralta, Córdoba, donde se produjo su deceso desde el pasado viernes 30 de enero.

Tal y como lo anunció a través de su red social X el presidente Gustavo Petro cuando confirmó la muerte del insurgente, el traslado de su cuerpo estuvo acompañado de miembros de una misión humanitaria de la OEA que lo habría recibido de las comunidades indígenas de Tierralta, municipio del sur de Córdoba donde se produjo en su zona rural el accidente fluvial, en el río Esmeralda, que cobró su vida.

La muerte de alias ‘Gonzalito’, a quien en Córdoba muchos conocían desde que ejercía su trabajo como cobrador en buses de servicio público, se produjo desde el viernes 30 de enero cuando la embarcación en la que se transportaba por la Zona de Ubicación Temporal en Tierralta se volcó.

EL HERALDO conoció que desde la 1:00 de la tarde inició la misión de traslado del cuerpo del integrante del Ejército Gaitanista que al momento del accidente, en el que perdió la vida, realizaba labores pedagógicas con sus hombres en el Alto Sinú debido al proceso de paz que iniciaría como vocero del grupo armado ilegal con el Estado colombiano.

Gonzalo Sánchez era natural de la ciudad de Montería y sus familiares le darán cristiana sepultura en esta, la capital de Córdoba, una vez sea establecido a través de los forense que el cuerpo rescatado del río Esmeralda, en Tierralta, correspondía a José González Sánchez Sánchez, ‘Gonzalito’.