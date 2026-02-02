La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte revelaron nuevos detalles sobre la investigación del siniestro aéreo de Satena registrado el pasado 28 de enero en Norte de Santander.

“La investigación se desarrolla bajo la coordinación técnica de la Dirección de Investigación de Accidentes, a cargo de un grupo de profesionales altamente calificados, garantizando un trabajo riguroso, independiente, transparente y oportuno.”, indica la entidad.

Mario Caicedo/EFE AME9487. LA PLAYA DE BELÉN (COLOMBIA), 29/01/2026.- Integrantes del Grupo de Búsqueda y Resacate Aeronáutico de Colombia (BRAC) remueven este jueves, los restos de un avión que se estrelló el 28 de enero de 2026 en zona rural del municipio de La Playa de Belén (Colombia). Satena informó en un comunicado que la delegación está formada por personal de la aerolínea; de la empresa Searca, operadora del vuelo y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) "con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander". EFE/ Mario Caicedo

Entre los avances señalados se encuentra la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas; la recuperación del material correspondiente a la aeronave siniestrada, el cual se encuentra actualmente bajo análisis técnico especializado.

Además, se logró la recopilación de algunos los elementos personales pertenecientes a las víctimas.

“El proceso de investigación continúa de acuerdo con los protocolos establecidos. Se están cumpliendo los estándares internacionales en cada una de las fases del proceso, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional correspondiente a las empresas involucradas. Asimismo, se han recuperado los restos de la aeronave, los grabadores de voz y de datos de vuelo, así como la baliza localizadora, los cuales están siendo sometidos a procesos de evaluación y análisis técnico dentro del marco de la investigación”, dijo Álvaro Bello, director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.