Preocupada se encuentra la aerolínea Avianca por la posible huelga anunciada por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) que alega falta de cumplimiento del Gobierno nacional de los acuerdos pactados en 2024.

Lea también: ¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a Barranquilla?

El sindicato de la entidad migratoria explicó que para finales de 2024 el Gobierno nacional se comprometió a contratar un estudio de rediseño institucional, así como su respectiva implementación, reingeniería y nivelación salarial de los empleados de Migración Colombia, pero no se ha adelantado, según denuncian.

Por su parte, Avianca mira con preocupación las posibles acciones de Osemco pues “podrían impactar gravemente la operación del Aeropuerto El Dorado y de los demás aeropuertos con operación internacional de Colombia”.

“Ante esta situación, Avianca expresa su profunda preocupación por las consecuencias que esto pueda tener para miles de viajeros, así como para el turismo y la competitividad del país”, expresaron mediante un comunicado.

Lea también: Julio Gerleín, llamado a juicio por la Fiscalía por presunto soborno a Aida Merlano

Recordaron la protesta en diciembre de 2024 que causó más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, y afectó a más de 2.239 pasajeros, especialmente en el El Dorado y que luego llevó a las negociaciones entre Migración y el Ejecutivo.

“El servicio prestado por migración es fundamental en la cadena de valor del sector aeronáutico y un pilar clave para la experiencia de todos los colombianos y turistas que transitan por el país a diario”, explicó la aerolínea colombiana.

Para Avianca son tres “ejes estratégicos” los que se ven impactados: el funcionamiento del sector aéreo ya que la eficiencia de los procesos migratorios es “indispensable para mantener la operatividad de los centros de conexión y asegurar la puntualidad de los vuelos”.

Lea también: Petro conoció en EE. UU. a su nieta de dos meses de nacida: “Abrazo fundamental antes de reunión con Trump”

Mencionan, además, el servicio al pasajero que hace Migración a través de un control ágil y robusto representando el primer y el último contacto del viajero con Colombia. “Garantizar su continuidad es proteger la promesa de valor que la industria aérea ofrece a millones de colombianos y turistas”.

Y, por último, manifestaron que la competitividad también se ve golpeada: “La fluidez en los aeropuertos internacionales es una carta de presentación ante el mundo que fomenta la inversión extranjera y fortalece el posicionamiento de Colombia”.

Por ello, la aerolínea hizo un llamado “urgente” para que las partes involucradas busquen soluciones y así se asegure la prestación ininterrumpida de este servicio.

Lea también: Ecopetrol anuncia acuerdo con Frontera Energy para la contratación de servicios de regasificación de gas importado

“La aerolínea monitorea de cerca la situación y continuará trabajando de la mano con todo el sector para minimizar el impacto que esta coyuntura pueda tener en el país. La aviación es un motor de desarrollo que solo funciona cuando todos sus actores operan en sincronía”, cerraron.