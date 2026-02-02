El presidente Gustavo Petro, que se encuentra en Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, reveló este lunes que conoció en la capital estadounidense a su última nieta, Mailé Petro, nacida el pasado noviembre en Canadá.

Petro subió en la red social X una fotografía de él sosteniendo en brazos a Mailé junto su nuera, Maira González, esposa de Andrés Petro, uno de los hijos del mandatario, asilado en Canadá desde 2021 por amenazas.

“Mailé Petro González, nació el 21 de noviembre del 2025, es mi última nieta, y la he abrazado por primera vez”, explicó el mandatario colombiano.

Además agregó: “Mailé Petro ya pertenece a la nueva humanidad que luchará hasta lo más profundo de la vida propia y por la existencia. Un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”.

Con Maira, esposa de Andrés Petro, mi hijo, sicólogo, especializado en estudios sobre la muerte, y maestría en creación literaria



Maira , diseñadora industrial, con maestría con diseño del hábitat.



Ambos viven en Canadá por el exilio de mi familia.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2026

Petro tendrá este martes en Washington una de las citas más importantes de su mandato cuando acuda a la Casa Blanca para el encuentro con Trump con el fin de pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral.

Los desacuerdos llegaron al punto que la Administración de Trump revocó la visa a Petro y le impuso sanciones financieras acusándolo de ser un líder del narcotráfico.

El encuentro de ambos, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, fue acordado en una llamada telefónica que tuvieron el pasado 7 de enero para rebajar la tensión tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.