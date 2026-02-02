Un acuerdo clave que permitirá asegurar el suministro de gas para los colombianos anunció este lunes Ecopetrol a través de un comunicado.

Jorge Iván Cuervo sería designado como el nuevo ministro de Justicia

La compañía petrolera indicó que el acuerdo fue alcanzado con Frontera Energy, el cual permite la contratación de servicios de regasificación, que garantizará un “suministro oportuno y confiable” de gas natural a Colombia a partir del tercer trimestre de 2026.

La iniciativa se desarrollará mediante el uso de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena y de propiedad de Frontera Energy. Según las compañías, esta alternativa representa la opción más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

En su fase inicial, el proyecto prevé la entrada temprana de 126 millones de pies cúbicos día (MPCD) en 2026. Posteriormente, se contempla una expansión progresiva que permitirá alcanzar hasta 370 MPCD hacia 2028, un aporte clave para garantizar el abastecimiento de gas en los próximos años y fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional.

Ecopetrol indicó que, además, se busca fortalecer la oferta de gas natural tanto para los usuarios de la costa norte como del interior, promoviendo mayor estabilidad y competitividad en los precios frente a las recientes condiciones del mercado de gas importado.

20 medidas para garantizar abastecimiento y precios del gas

Entretanto, hace algunos días el Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, sostuvieron una reunión de trabajo para analizar el estado de avance de las 20 medidas definidas por el Gobierno nacional con el propósito de garantizar el abastecimiento de gas natural, fortalecer la confiabilidad del sistema energético y prevenir comportamientos especulativos en el mercado.

Durante el encuentro se habló del balance consolidado del plan, el cual registra avances significativos en materia normativa y regulatoria, con más del 60% de las medidas en fase de trámite avanzado o próximas a expedición, lo que permitirá contar, en el corto, mediano y largo plazo, con un marco institucional más robusto, mayor transparencia en el mercado y mejores señales para la inversión.

En ese sentido, Naturgas agradeció la gestión adelantada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y por el equipo técnico del ministerio, y reconoció los espacios de diálogo abiertos para la construcción conjunta de soluciones que permitan enfrentar los retos actuales del sector del gas en el país.

“El Gobierno nacional tiene una prioridad clara: garantizar que el gas natural llegue de manera oportuna y justa a los hogares, a la industria y a la generación eléctrica. Estas 20 medidas combinan regulación, seguimiento e infraestructura para asegurar el abastecimiento, dar confiabilidad al sistema y evitar cualquier forma de especulación que afecte a los usuarios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.