Jorge Iván Cuervo, abogado y académico, profesor de la Universidad Externado de Colombia, sería el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro.

Cuervo llegaría para sustituir a Andrés Idárraga, quien estaba en el cargo como encargado. El también secretario de Transparencia había sido designado en este cargo el pasado mes de noviembre por el presidente Petro en reemplazo de Eduardo Montealegre.

El nuevo ministro es conocido por su amplia trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, donde participó en el estudio y elaboración de decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Además de ser profesor universitario, es conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho. También es analista y columnista. Suele participar en debates públicos sobre reformas institucionales y decisiones de las altas cortes.

Idárraga, en uno de sus últimos movimientos, firmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá.