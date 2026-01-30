La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó este viernes 30 de enero que la Fuerza Aérea Colombiana asumirá la operación de los 20 vuelos destinados al traslado de ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos.

Asimismo, esto se da como parte de un acuerdo bilateral entre ambos países. Las operaciones se reanudaron este jueves y está previsto realizar un vuelo semanal para repatriar a estas personas.

La canciller explicó que el acuerdo con Estados Unidos contempla el traslado de personas que cuentan con una resolución de expulsión. “Por ahora realizaremos 20 vuelos, uno por semana, para ir trayendo a estas personas”.

También enfatizó que Washington mantiene vigente un programa de retorno voluntario para quienes aún no están en centros de detención y desean regresar por voluntad propia, especialmente si no cuentan con permisos de trabajo ni condiciones legales para permanecer en ese país.

“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario, al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de entrenamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver, porque no tienen posibilidades de contar con un permiso de trabajo ni con las condiciones administrativas y legales, y puedan retornar al país a través de estos programas, que están abiertos también para hacer un retorno de forma voluntaria”, concluyó.