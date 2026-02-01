La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al empresario Julio Gerleín por presuntamente haber intentado sobornar a la excongresista Aida Merlano, en 2019.

Los abogados del empresario, Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón, también fueron llamados a juicio por el ente acusador.

Se trata de una investigación por el presunto delito de soborno en actuación penal, basada en indicios cuando la excongresista Merlano Rebolledo estaba presa en la ciudad de Bogotá, en 2019, previo a su fuga.

La teoría de la Fiscalía es que los abogados Deyongh y Muñetón habrían acudido a la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá y allí le ofrecieron a la política millonarias sumas de dinero para que no prendiera el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta corrupción electoral en el Atlántico, la misma por la que ella ya fue condenada.

Cabe reseñar que en noviembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a la excongresista Aida Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Entretanto, en lo que corresponde al empresario Julio Gerlein se tiene que ya ha sido involucrado en un proceso judicial por compra de votos y violación de topes electorales, por el cual ya fue absuelto en agosto del año 2024 y recientemente el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó en segunda instancia la preclusión de dicho proceso.