Las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de sustancias químicas para la producción de explosivos que operaba en este país y en Ecuador y detuvieron a tres personas señaladas de pertenecer a dicha organización, informó este domingo la Fiscalía.

La banda camuflaba clorato de potasio, que sirve para hacer explosivos, en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en paquetes de mensajería que movía de Ecuador a Colombia, señaló la Fiscalía en un comunicado.

“La Fiscalía ha judicializado a 29 señalados integrantes de esta red en el territorio colombiano y logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo”, indicó la información.

Según la Fiscalía, en esta última operación las pruebas recopiladas permitieron identificar y procesar a tres presuntos integrantes de la banda: Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez.

Los dos primeros al parecer facilitaron entre 2024 y 2025 el ingreso ilegal de la sustancia química a Colombia, mientras que Usamak Vásquez, quien trabajaba en una empresa de mensajería, se encargaba de coordinar los despachos.

“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, agregó el comunicado.

Según la Fiscalía, en las audiencias preliminares los procesados no aceptaron el cargo y permanecerán detenidos.

Justamente hoy entraron en vigor los aranceles del 30 % anunciados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las importaciones de Colombia alegando una supuesta falta de cooperación fronteriza de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia en general.

Colombia respondió al anuncio de Noboa con un arancel similar para 50 productos ecuatorianos, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, además de suspender las ventas de energía eléctrica a ese país.